Hanno tra i 14 e i 17 anni le due ragazze ammonite dal Questore di Nuoro per cyberbullismo, un provvedimento applicato per la prima volta in Sardegna e tra i primi casi in Italia, introdotto dal legislatore come strumento di dissuasione e recupero dei ‘bulli’.

Obiettivo raggiunto: portate in questura e sentite dagli specialisti, le due minorenni hanno detto di aver capito di aver sbagliato, pur non spiegando le ragioni che le hanno spinte a prendersela con una loro coetanea per poi postare tutto sui social.

Una infieriva sulla giovane vittima, l’altra filmava con il telefonino per divulgare le immagini precedute dalla scritta “Prima parte”: probabilmente l’intenzione era quella di continuare a postare altri video come seguito della ‘storia’. Gli investigatori della Mobile, coordinati dal dirigente Silvio Esposito, sono però riusciti a sventare nuovi episodi grazie alla rete tra famiglie, istituti scolastici e comunità. Il filmato è così rimasto per poco tempo sui social.