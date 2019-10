Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa a Pirri per l’incendio di una autovettura.

Il fatto è avvenuto intorno alle 03:30

in via Del Lentischio e subito sono intervenuti i mezzi dei vvff che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.