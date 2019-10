Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 07:30 nella strada consortile a Macchiareddu.

Sul posto, la sala operativa 115 ha inviato sul posto la squadra dipronto intervento del distaccamento Porto di Cagliari che arrivata sul posto ha messo in sicurezza le vetture e l’area circostante.

5 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dai mezzi del 118 nei pronto soccorso cagliaritani.

Le indagini per stabilire le cause sono in via di accertamento da parte della polizia stradale.