“La Giunta Solinas è lenta nell’attuazione dei provvedimenti sulla scuola”. La denuncia arriva dalla consigliera regionale dei Progressisti, Maria Laura Orrù, che richiama due leggi già approvate nella precedente legislatura ma non ancora applicate.

La prima sui disturbi specifici di apprendimento che “assicurerebbe agli studenti con Dsa uguali opportunità di sviluppo delle capacità personali, psicologiche, culturali e sociali”. Ebbene, attacca l’esponente dell’opposizione, “dopo oltre un anno dal via libera del provvedimento, la Giunta non ha ancora costituito il Comitato tecnico scientifico che ha lo scopo di fornire pareri tecnici e informazioni preziose sulle migliori procedure da adottare per la diagnosi e la certificazione dei Dsa”.

Su questo caso Orrù ha presentato un’interpellanza. Ci sono poi le norme che disciplinano la politica linguistica regionale. “Il comitato interistituzionale previsto da questa legge deve predisporre in accordo con l’Ufficio scolastico regionale specifiche linee guida per l’organizzazione e lo svolgimento dell’insegnamento della lingua sarda e delle sue varianti nelle scuole”.

In questo caso, attraverso un’interrogazione, la consigliera progressista chiede se il comitato sia mai stato convocato, e, in caso affermativo, se le linee guida siano state definite.