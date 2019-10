Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, intorno alle 21:00 di ieri, sabato 5 ottobre, in località San Gemiliano nel comune di Sestu, per un vasto incendio divampato, per cause ancora in fase di accertamento, all’interno di un terreno, che ha coinvolto due trattori agricoli, una mietitrebbia, un container con varie attrezzature da lavoro e la vegetazione circostante.

Gli operatori dei Vvf si sono recati tempestivamente sul posto con quattro automezzi (un’autopompa, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e due autobotti) e nove operatori.

I pompieri hanno prontamente spento le fiamme, bonificato l’area da focolai residui e messo in sicurezza l’area circostante.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono protratte sino a tarda notte.