E’ il nipote del sindaco di Bortigali (Nuoro) Francesco Caggiari, la vittima dello scontro frontale avvenuto in tarda mattinata sulla ss 129 Nuoro Macomer all’altezza del bivio per Bolotana: si tratta di Diego Caggiari, 21 anni spirato tra le braccia dei soccorritori per le gravi ferite riportate.

Ferito in condizioni gravissime l’amico di Caggiari, Gavino Bulla di 26 anni, anche lui di Bortigali, che viaggiava con la vittima a bordo di una Opel Astra, trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospdale civile di Sassari dove è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Feriti anche gli occupanti dell’auto che si è scontrata frontalmente con la Opel: si tratta di una famiglia composta da padre, madre e una bambina piccola trasportati dal 118 all’ospedale di Oristano, ma nessuno di loro è ferito gravemente. Sul luogo dell’incidente ci sarebbe poi una terza macchina che al momento dell’impatto sarebbe stata ferma.

I Carabinieri di Bolotana Orotelli e delle Compagnia di Ottana e Macomer stanno cercando di ricostruire con certezza la dinamica dell’impatto, anche per capire chi guidava la Opel Corsa dove viaggiava la vittima e accertare le eventuali responsabilità. La ss 129 è ancora chiusa al traffico.

La circolazione lungo il tratto sarà regolata con il senso unico alternato fino alla conclusione delle operazioni di rimozione dei veicoli incidentati.