ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (30′ Antonucci); Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Santon, Kalinic, Fazio, Pastore. Allenatore: Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Mattiello, Walukievicz, Birsa, Castro, Deiola, Ionita, Oliva, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 26′ rig. Joao Pedro (C), 31′ aut. Ceppitelli

Ammoniti: Ceppitelli (C), Cigarini (C), Simeone (C), Kolarov (R)

Primo tempo

Sul campo le due squadre si sono date da fare fin dai primi minuti con i giallorossi vicini al vantaggio all’ottavo minuto con Zaniolo ma Olsen, altro ex, gli ha negato la gioia del gol respingendo il suo tiro in girata. Nella prima metà del tempo non troppi sussulti, con i ritmi piuttosto bassi dall’una e dall’altra parte. Ammoniti Ceppitelli e Cigarini nel Cagliari, per il resto non è successo praticamente più niente.

Al 25′, dopo aver rivisto l’azione al VAR, l’arbitro Massa ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari per un fallo di mano di Mancini. Dal dischetto Joao Pedro che ha battuto Pau Lopez con un perfetto tiro rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere giallorosso.

Neanche il tempo di esultare per il Cagliari, o quasi, ed è arrivato il pareggio della Roma. Discesa sulla destra di Kluivert che ha crossato al centro rasoterra trovando la deviazione di Ceppitelli che nel tentativo di anticipare Dzeko ha infilato Olsen.

Secondo tempo

La Roma ha iniziato la ripresa sulla falsariga del primo tempo. Il Cagliari rimane compatto in difesa, ma Rog guadagna un’ottima punizione nella metà campo della Roma. Il Cagliari può rifiatare. A pochi minuti dalla ripresa fallo di mano di Spinazzola e calcio di punizione per il Cagliari che continua ad avanzare.

Al 63′ Nainggolan vede Pau Lopez lontano dai pali e cerca il gol impossibile: la palla finisce fuori. Cross velenoso dalla sinistra di Kolarov. Olsen blocca la sfera.

La Roma ha abbassato il baricentro. Il Cagliari ora ci crede e si riversa in avanti.

Al 90′ la Roma segna con Nikola Kalinic, ma Var annulla il gol e si rimane sull’1-1. Attimi di tensione nel finale di Roma-Cagliari per uno scontro fortuito tra il portiere rossoblù Olsen e il compagno di squadra Pisacane, spinto da Kalinic nel tentativo di raggiungere il pallone che l’attaccante ha messo poi in porta. Il difensore dei sardi è rimasto a terra a lungo ed è stato portato fuori dal campo in barella con un collarino a proteggere il collo. Solo al termine dell’intervento di soccorso, tra le proteste dei giallorossi, la Var ha negato la rete al croato, ritenuto responsabile di un fallo sul difensore.