Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla SP2 all’altezza dell’area industriale.

Per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate nel bivio per l’immissione dell’area industriale, due persone sono rimaste gravemente ferite.

Sul posto il personale del soccorso sanitario del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso.