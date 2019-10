Nuovo atto intimidatorio ai danni di un sindaco in Sardegna. Una busta con tre proiettili è stata trovata sulla scala esterna all’abitazione del primo cittadino di Ula Tirso (Oristano) Ovidio Loi. Lo rivela un noto quotidiano sardo.

La scoperta è stata fatta due giorni fa: le tre munizioni si trovavano dentro un involucro di plastica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura oristanese, che stanno svolgendo le indagini.

Si tratta del secondo atto intimidatorio nella provincia di Oristano nel giro di un mese. Il 6 settembre, infatti, un incendio aveva distrutto l’auto del vice sindaco di Ardauli, Marco Deiana, e gravemente danneggiato quella della moglie.

LE REAZIONI DELLE ISTITUZIONI

Anci Sardegna esprime “solidarietà e vicinanza al sindaco di Ula Tirso Ovidio Loi vittima di un ignobile atto intimidatorio”. Lo fa con il presidente dell’associazione dei comuni sardi, Emiliano Deiana, secondo il quale, “gli accadimenti di Ula Tirso sono solo gli ultimi, in ordine di tempo, contro gli amministratori comunali in un momento storico-politico di grave incertezza e confusione nel quale i sindaci sono rimasti, quasi da soli, a presidiare luoghi e istituzioni: con poche risorse, enormi responsabili; con scarsissimi mezzi e aspettative sempre più grandi”. “Fin tanto che lo Stato non deciderà un rinnovato impegno verso le comunità locali e a tutela dei loro rappresentanti ci sarà sempre qualcuno che, per far sentire la propria ‘presenza’, utilizzerà questi metodi barbari – conclude – A Ovidio la vicinanza di tutta la comunità degli amministratori sardi”.