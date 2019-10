La settimana sarà piena di impegni per i segni di fuoco, che richiederà la massima concentrazione. In amore ci saranno emozioni insolite e intense, e i single potranno scoprire senza volerlo di essere innamorati. Saranno aperti al dialogo i segni di terra, e avranno voglia di chiarire il partner alcune questioni lasciate in sospeso. I pianeti consigliano di lasciarsi andare alle emozioni. I single vivranno bellissime avventure. I segni d’aria potranno sembrare freddi e distaccati, ma saranno solo presi da mille pensieri e questo avrà ripercussioni nella sfera sentimentale. I single prenderanno delle decisioni senza ascoltare i consigli altrui. Amore sereno questa settimana per i segni d’acqua, che saranno premurosi nei confronti del partner. I single vorranno continuare una conoscenza, però potrebbe interrompersi bruscamente. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: durante questa settimana sarete troppo sospettosi, specialmente nei confronti di chi tenete di più, come ad esempio il partner. Probabilmente questo vi farà innervosire al punto tale da scatenare litigi. Questa situazione purtroppo non si sbloccherà facilmente. I single invece troveranno interessanti alcune nuove conoscenze.

Lavoro: dopo alcuni disguidi lavorativi finalmente ritroverete la giusta sintonia e serenità nell’ambito professionale. Tuttavia, evitate di assumere un atteggiamento di superiorità perché magari adesso siete i benvoluti, ne va dell’armonia con i colleghi. Siate umili e cercate di non suscitare polemiche, i rapporti andranno meglio.

Toro

Amore: questa settimana vivrete emozioni insolite e intense, potreste anche decidere di girare pagina. Questo non vorrà dire lasciare il partner, ma cambiare abitudini e guardare a nuovi orizzonti. Se però volete salvare il salvabile cercate il dialogo, in modo da scendere a qualche compromesso. I single potranno essere in preda ad innamoramenti, Cupido può arrivare in qualunque momento.

Lavoro: è un periodo impegnativo, che vi chiederà massima concentrazione per portare avanti i traguardi, le proposte e le situazioni che avete messo in cantiere in precedenza. Dovrete darci dentro, dunque, ma come sempre riuscirete comunque a cavarvela, e a raggiungere i successi tanto agognati.

Gemelli

Amore: anche se apparirete un po’ distaccati, questa settimana vi lascerete andare a calde manifestazioni d’affetto e potreste scoprirvi più passionali. Ci saranno gelosie amorose nelle coppie, ma questo non intaccherà il vostro umore. Settimana frizzante per i single, sarà facile lasciar emergere la voglia di passione e mostrarsi conquistatori intraprendenti.

Lavoro: questa settimana nel lavoro dovrete essere molto prudenti. In particolare, dovete evitare gli investimenti spericolati, e aspettare ancora prima di lanciarvi in una spesa molto impegnativa. Non sarà un buon momento per il denaro, quindi siate oculati e parsimoniosi. Andranno meglio le collaborazioni con persone che già conoscevate.

Cancro

Amore: questa sarà la settimana ideale per fare conquiste e approfittare dell’intesa con il partner. State attenti a qualche spasimante che vorrebbe simpatizzare con la vostra dolce metà. Tuttavia, basterà un chiarimento repentino per ristabilire un equilibrio. Il cuore dei single sarà rapito da sguardi intriganti e contenere la passione sarà molto difficile.

Lavoro: questa settimana avrete l’occasione per bruciare le tappe e raggiungere risultati di spicco. Grazie alle vostre doti comunicative sarete chiari e diretti, e porterete avanti il lavoro con successo. Ci saranno ottimi risultati se lavorate nel commercio o con il pubblico o se dovete chiudere affari e contratti. In ogni caso, saprete farvi valere e raggiungerete i vostri obiettivi.

Leone

Amore: durante la settimana potrebbero esserci delle incomprensioni con la vostra dolce metà, legati al quotidiano, oppure piccole gelosie, che comunque potrebbero essere evitate. Invece di litigare, fate un passo indietro e impiegate le vostre energie per qualcosa di più interessante, come ad esempio uscire e trascorrere bei momenti insieme! Possibili ritorni di fiamma per i single, attenti alle fregature.

Lavoro: i transiti planetari annunciano una settimana vantaggiosa sul lavoro, ma dovrete giocare di prevenzione e di astuzia. Sfruttate le idee chiare che avrete e cercate di mettere in conto anche gli imprevisti, così da essere pronti ad ogni evenienza. Avrete la giusta determinazione per affrontare tutto e perfino quel pizzico di fortuna che vi servirà per proteggere i risultati.

Vergine

Amore: in questa settimana riuscirete ad aprirvi con il partner e dialogare di tutto. Se dovete chiarire, andare a fondo, non rimandate. Cercate piuttosto di trovare il punto di contatto tra voi e la persona amata e lasciatevi andare alle emozioni. I single avranno poca voglia di andare alla ricerca dell’anima gemella, saranno più portati per le avventure.

Lavoro: è un ottimo periodo per la professione, qualunque sia il settore potrete contare su occasioni propizie e su una grande capacità di concentrazione, che vi permetterà di stare sempre lucidi. Giovedì sarà la giornata perfetta per firmare un contratto, cercare lavoro o trovare la soluzione per problemi preesistenti.

Bilancia

Amore: cercate di essere creativi in questa settimana, e avrete modo di vivere in maniera più spensierata alcuni rapporti sentimentali. In certi casi la leggerezza potrebbe essere l’arma vincente per gioire di più. Le coppie dovranno moderare i toni, cercando di abbassarli non appena avvertiranno del disagio. I single preferiranno dare uno sguardo al futuro, mantenendo i loro propositi prefissati.

Lavoro: non tutto filerà liscio questa settimana, qualche tribolazione in più dovete accettarla. Tuttavia, provate tuttavia a mostrarvi impassibili e a fare del vostro meglio per rimediare ad eventuali errori.

Scorpione

Amore: l’amore sarà il punto cardine della settimana, con picchi di tenerezza nel fine settimana. Cercate di orientarvi verso persone del tutto nuove, se non avete ancora delle relazioni stabili, e mostratevi più aperti nei confronti di chi non conosce i vostri trascorsi. Le coppie potranno apprezzare meglio il partner se trascorreranno insieme gran parte della giornata. I single preferiranno orientarsi su qualcuno di molto affine caratterialmente.

Lavoro: avete duplicato i vostri sforzi, credendo che sarebbero valsi a qualcosa, ma non sempre le persone si accorgono di quanto è stato fatto. Invece di intestardirvi su determinati argomenti valutate la possibilità di cambiare direzione e di intraprendere nuovi progetti.

Sagittario

Amore: questa settimana ci sarà occasione di sapere chi è un vero amico e chi invece non lo è. Probabilmente ci saranno degli scontri, delle situazioni poco piacevoli, ma avrete le idee molto più chiare. Le coppie avranno sicuramente modo di affrontare questioni scottanti, mentre i single troveranno molta disponibilità nelle nuove frequentazioni.

Lavoro: il lavoro è stabile, tuttavia avrete delle indecisioni che condizioneranno il vostro team. Non potete lasciare gli altri nelle incertezze, specialmente le persone con cui collaborate vorranno delle risposte chiare da voi. Provate a dare le risposte giuste per non destabilizzare quel poco di buono che avete fatto.

Capricorno

Amore: non abbiate troppe pretese per questa settimana, ma provate comunque a chiedere qualcosa in più dal punto di vista sentimentale. Le coppie apriranno le porte a nuovi progetti, ma è tutto ancora in fase creativa, quindi bisognerà frenare gli entusiasmi ed essere più concreti. I single preferiranno orientarsi verso persone libere, una scelta abbastanza saggia.

Lavoro: questa settimana sarete totalmente presi dal lavoro, tranne che in qualche serata sporadica e nel sabato e nella domenica. Avrete modo di fare qualche accorgimento per la vostra situazione finanziaria, e rimettere a posto delle cose importanti per trarre maggiori profitti nel futuro. Sarete pronti per nuove sfide, ma attenti alle invidie di chi vi gira intorno.

Acquario

Amore: cercate di non essere assenti in questa settimana, poiché le persone che vi vogliono bene hanno bisogno della vostra vicinanza e del vostro calore. Non mostratevi freddi e distaccati solo perché avete delle preoccupazioni. Le coppie dovranno imparare a prendersi i propri spazi e a concederli, mentre i single non accetteranno di buon grado dei consigli da persone che non conoscono.

Lavoro: anche se sarete determinati sul fronte lavorativo, avvertirete fin dai primi giorni della settimana una spossatezza che non vi abbandonerà fino al weekend. Sarà proprio in questi due giorni che vi sentirete più rilassati e potrete fare delle scelte con maggiore lucidità.

Pesci

Amore: il cielo per l’amore questa settimana sarà sereno. Sarete premurosi ed innamorati nei confronti del vostro partner e vorrete che anche l’altro sia disponibile per voi. Scendete a qualche compromesso per trascorrere del tempo insieme più spesso. Dopo le ultime settimane trascorse con qualche tensione ve lo meritate. I single non vorranno mettere un freno ad una conoscenza, ma inevitabilmente dovrà accadere se l’intesa non parte.

Lavoro: nel corso della settimana dovrete prendere delle decisioni importanti, fatelo però dopo una adeguata fase di riflessione. Il vostro intento sarà anche quello di non far trapelare la vostra preoccupazione. Non permettete all’orgoglio di interrompere le comunicazioni con i colleghi.