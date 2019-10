Incidente stradale questa mattina in viale Trieste a Cagliari.

Una moto Malaguti Madison guidata da un 27enne cagliaritano mentre percorreva la via in direzione via Santa Gilla, per cause ancora in fase di accertamento, tamponava un Bus dell’Arst intenta a svoltare nella via Santa Gilla.

Il conducente del motociclo è stato soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.