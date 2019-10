Aias, sindacati annunciato martedì 8 ottobre sit-in sotto il Consiglio regionale

In concomitanza con la conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta sull’Aias prevista per il domani, martedì 8 ottobre, le Segreterie Regionali della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil hanno convocano alle ore 10:30 l’assemblea dei lavoratori Aias presso il Consiglio Regionale in via Roma a Cagliari.

“La situazione Aias richiede concretezza e determinazione da parte della politica regionale, andiamo sotto il Consiglio Regionale proprio per chiedere soluzioni urgenti rispetto alla gravità della vicenda, sia per i lavoratori che per la tenuta dei servizi”, affermano nella nota i sindacati.