Sarebbero trentatré le domande presentate al Lirico di Cagliari per la successione di Claudio Orazi, il numero uno uscente destinato al Carlo Felice di Genova.

Nell’elenco – secondo le prime indiscrezioni – non ci sarebbe il nome di Katia Ricciarelli. Ma questo non significa che la cantante non sia in corsa: il Consiglio di indirizzo, che si riunirà giovedì 10 ottobre, si riserva di scegliere il nuovo sovrintendente anche fuori dalla lista delle candidature presentate.

Tra i papabili uno dei più accreditati sarebbe Antonino Marcellino. Che però a giugno ha accettato la direzione dell’Orchestra sinfonica siciliana. Tra i pretendenti, poi, diversi ex soprintendenti di Cagliari, da Maurizio Pietrantonio ad Angela Spocci. E tra i nomi “forti” spicca quello di Marco Tutino. Non è detto, però, che la scelta debba ricadere su un “continentale”.

Ecco allora in lizza anche l’ex sovrintendente Mauro Meli, direttore artistico nell’era di Orazi. In corsa, inoltre, Gianluca Floris, presidente del Conservatorio di Cagliari.