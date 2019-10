Notte di grande lavoro per i Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire intorno alle 23 a Pirri per l’incendio di cumuli di rifiuti.

Intorno alle 5:00 del mattino invece a Villasor gli operatori del 115 hanno spento le fiamme che hanno distrutto un’autovettura in via Genova.

Alla stessa ora, un’altra squadra dei vvff è intervenuta per un principio d’incendio che si è sviluppato all’interno di un bar in via Bolotana nel comune di Quartucciu.