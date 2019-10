Il rapporto con il Movimento Cinquestelle, la scissione renziana e il futuro congresso regionale da celebrare entro febbraio. Questi i punti – tra le “varie ed eventuali” all’ordine del giorno – affrontati all’ultima direzione del Pd a Oristano.

Sul primo fronte, il segretario Emanuele Cani ha ragionato sul tipo di dialogo da instaurare in futuro con i grillini, anche alla luce dell’alleanza elettorale tra le due forze politiche formalizzata per le regionali in Umbria. Nessuna fuga in avanti, comunque, solo la volontà di guardare all’azione dell’opposizione in Consiglio regionale e alle amministrative del 2020 alla luce dell’asse Pd-5s nato a livello nazionale.

Quanto alla formazione di Italia Viva, il segretario ha fatto notare che in Sardegna, a parte la fuoriuscita del senatore Giuseppe Luigi Cucca, il nuovo soggetto fondato da Matteo Renzi non sta per ora provocando grandi smottamenti. In ogni caso, tutto questo rafforza la necessità di un congresso nell’Isola. L’ipotesi è di celebrare a breve un’assemblea regionale per arrivare a primarie entro febbraio.