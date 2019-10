Riunione privata in Questura di Cagliari per commemorare i due poliziotti uccisi a Trieste? È polemica: “Spiace aver constatato che in momenti in cui è necessario fare squadra, come per la perdita di due colleghi, la Questura giochi allo ius ad excludendi alios, come accaduto ieri 7 ottobre e che per ricordare i caduti di Trieste si sia organizzata una riunione in forma privata – spiega Salvatore Deidda, segretario regionale del Siulp Sardegna.

“Spiace aver constatato che la Questura prediliga la forma alla sostanza. La forma è consentire la partecipazione in forma privata alle autorità di una certa parte politica, Presidente della Regione Sardegna, Sindaco di Cagliari, ex sottosegretario al Ministero dell’Interno, Senatore della Repubblica-sindacalista di Polizia, segretari di un sindacato di Polizia. Il tutto guarnito dalla presenza dell’arcivescovo di Cagliari e il Prefetto di Cagliari, pensiamo con un certo imbarazzo”.

“Cosi facendo – prosegue il segretario del Siulp – si è consentito una grande strumentalizzazione politica: solo una parte politica partecipa ad un evento in ricordo dei caduti di Trieste. Mentre in tutte le città italiane si piangevano i due poliziotti insieme ai cittadini, a Cagliari si è dato alla commemorazione un taglio elitario. Non doveva essere una passerella politica e sindacale e invece lo è stata perché non sono stati coinvolti i poliziotti della provincia”.

“La sostanza per noi del Siulp – spiega Deidda – è coinvolgere anche la cittadinanza come è accaduto a Roma, Napoli e Trieste e in tutte le città italiane. In quei casi, il questore è sceso in strada con tutti i poliziotti e i cittadini per ricordare i colleghi periti nell’adempimento del dovere. Non aver consentito di far partecipare i poliziotti di Cagliari ha avuto la conseguenza di aumentare la distanza con la Questura. Mai ci saremmo aspettati una cosa simile”.

“In questi momenti di tristezza sarebbe stato auspicabile il silenzio – conclude il segretario regionale – come quello assordante di due poliziotti che non sono più parte della nostra famiglia per il vile gesto di un omicida. invece ci si è prestati alla strumentalizzazione politica. Si può solo migliorare, visto il basso livello raggiunto dalla questura di Cagliari.

In questi momenti i poliziotti meritano rispetto”.