Volevano danneggiare l’attività commerciale, i malviventi entrati nella notte in un bar a Quartucciu, tentando di incendiare parte del locale. Nel mirino è finito il Vanity Bar in via Bolotana.

Qualcuno, intorno alle 5, si è introdotto nell’esercizio commerciale, ha messo sotto sopra ogni cosa e tentato di dare fuoco alla padana del bancone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme prima che potessero propagarsi.

I carabinieri della Compagnia di Quartu hanno avviato le indagini sull’episodio.

