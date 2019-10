“Siamo sicuri che nessuno ha preso una decisione di così forte impatto politico senza consultarci e sono sicuro che il Presidente Solinas e gli alleati siano stupiti quanto noi per questa notizia fatta circolare per dividere l’unità della coalizione” dichiara Salvatore Deidda, deputato Fdi che sentito il coordinamento del partito e i referenti provinciali, chiarisce il concetto.

“Nel passato, quando abbiamo contestato Renato Soru, lo abbiamo fatto con determinazione, ironia, ma sempre correttamente. Non abbiamo mai usato i suoi guai giudiziari per denigrarlo o offenderlo. Ci siamo sempre basati sulle idee, i progetti che annunciava o cercava di portarlo avanti. Che fosse del PD o altro era un ulteriore elemento che però evidenzia che siamo stati e lo siamo tutt’oggi, avversari e distanti. Non ci dimentichiamo di quanto fatto da Soru Governatore”, prosegue la nota.