I Carabinieri di Ulassai hanno denunciato un 31enne marocchino per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Durante un servizio di controllo del territorio i Carabinieri di Ulassai hanno fermato il 31enne che è stato ritenuto avere un atteggiamento sospetto perché si aggirava nel paese a bordo di un furgone di sua proprietà.

I Carabinieri hanno quindi deciso di approfondire l’accertamento. Infatti gli è stata trovata un’ascia, di cui non era in grado di motivarne il porto. L’uomo, già gravato da analoghi reati, è stato dunque denunciato per porto abusivo di arma da taglio.