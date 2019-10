Un 31enne è stato arrestato a Milano per stalking nei confronti dell’ex compagno 43enne, perseguitato da mesi al punto da ricevere in una sola giornata 127 telefonate. Gli agenti sono intervenuti ieri pomeriggio, sorprendendo lo stalker attorno all’abitazione della sua vittima, che aveva interrotto la relazione a maggio dello scorso anno dopo 5 mesi.

Già durante la loro storia il 43enne si era mostrato violento e proprio a maggio era stato denunciato. Lo stalker aveva proseguito, finché lo scorso primo ottobre è stato arrestato. Due giorni dopo è stato scarcerato e ha ripreso con le stesse ‘abitudini’.

Il 6 ottobre il 31enne ha chiesto di nuovo l’aiuto della polizia che tuttavia non ha trovato nessuno sul posto. Proprio per questo, ieri pomeriggio gli stessi agenti intervenuti il giorno prima, sono tornati nella stessa via per controllare se ci fossero sviluppi e si sono imbattuti nel cittadino ancora in difficoltà. Stavolta, però, il suo aggressore è stato bloccato.