Un convegno nazionale sulla disabilità con la medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento è già stato inviato all’Abc, associazione bambini cerebrolesi, promotrice dell’iniziativa “Personalizzare, coprogettare, includere: la qualità dei servizi sociali e scolastici per le persone con disabilità in Italia”, in programma sabato 12 ottobre dalle 9 al Centro Congressi della Fiera a Cagliari. Si parlerà anche delle proteste, non solo in Sardegna, per gli alunni in classe che aspettano ancora gli insegnanti di sostegno specializzati.

Previsto – assicura la responsabile scientifica Francesca Palmas – uno speciale sulla scuola con i massimi esperti italiani del settore. L’evento è promosso da Abc, in collaborazione con il Centro Studi Erickson e il patrocinio dell’Università degli Studi di Cagliari, del Miur, dell’Ufficio scolastico regionale e della Federazione Italiana per il superamento dell’handicap. Si avvale inoltre del contributo della Fondazione di Sardegna. A pochi giorni dall’appuntamento, sono già oltre 800 gli iscritti provenienti non soltanto dalla Sardegna ma da altre 12 regioni d’Italia. Tra loro persone con disabilità, familiari, insegnanti, assistenti sociali, amministratori di enti locali, associazioni e cooperazione, educatori, medici e universitari. Sardegna buon esempio.

“Siamo un modello – ha detto Luisanna Loddo, presidente regionale Abc – e siamo guardati con interesse da tutte le altre regioni. Oggi contiamo oltre 40.000 mila persone con un progetto personalizzato finanziato dalla Regione, non erogazioni monetarie ma ore di servizi”. Marco Espa, presidente nazionale Abc, è convinto: “Sempre più le persone con disabilità e le loro organizzazioni chiedono di poter autodeterminarsi ed essere protagonisti del proprio futuro”.