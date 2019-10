Un giovane di 17 anni è stato arrestato per furto in un ristorante di Cagliari.

Nella mattinata dell’8 ottobre, la polizia ha arrestato un ragazzo sprovvisto di documenti, in un ristorante di via Napoli, dopo che è stato sorpreso a mettere le mani all’interno della cassa nella sala del ristorante cagliaritano.

È stata la responsabile, che in quel momento si trovava nel retro bottega, a sentire un rumore provenire dalla sala ristorazione. Insospettitasi, si è quindi affacciata notando il ragazzo, che ha subito cercato di scappare.

La donna è stata però in grado di indicare ai poliziotti la somma precisa che era stata rubata dalla cassa: 52,70 euro di cui 30 in banconote e 12,70 in monete.

I poliziotti hanno rinvenuto nelle tasche del ragazzo l’intera somma, che è stata restituita alla proprietaria.

Il giovane è stato poi riconosciuto come Z.A., nato in Algeria nel 2002.