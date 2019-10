Una donna di 41 anni è stata arrestata per furto in via Garbino, a Cagliari.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, ha approfittato di alcuni lavori di ristrutturazione per rovistare all’interno di cassetti e armadi in una casa. Notata da alcuni operai, si è data alla fuga ma è stata fermata da un carabiniere, in quel momento non in servizio, nella zona del Poetto.

La donna, ora agli arresti domiciliari, risponderà di furto aggravato.