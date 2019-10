Negli ultimi giorni abbiamo avuto qualche incertezza meteo, legata come ben sappiamo all’intervento di una massa d’aria fredda proveniente dalla Scandinavia. In termini di precipitazioni gli effetti, almeno in Sardegna, sono stati limitati mentre le temperature sono calate di parecchi gradi. Un calo che si è fatto sentire soprattutto nell’interno, mentre sulle coste fin da ieri – col ritorno del sole splendente – il rialzo termico si è fatto sentire.

Un rialzo che proseguirà nei prossimi giorni, segnatamente nel fine settimana allorquando avremo l’ennesima affermazione dell’Alta Pressione.

Sarà l’Alta Pressione proveniente dal nord Africa, innescata da un affondo depressionario tra le Azzorre e la Penisola Iberica. Significa, molto semplicemente, che ci aspettano altre giornate di sole e temperature estremamente gradevoli. Potremo parlare di caldo se vogliamo, perché ci aspettiamo anomalie positive importanti.

Tra venerdì, sabato e domenica le temperature massime potrebbero salire sino a raggiungere punte di 24-25°C, ma nelle grandi piane dell’Isola non escludiamo picchi leggermente più alti. Al calar del sole, ovviamente, il fresco si farà sentire. Da segnalare venti in rotazione dai quadranti meridionali, segnatamente da Scirocco.

Per un cambiamento occorrerà attendere la prima parte della prossima settimana, quando pare che l’Atlantico sia in grado di inviarci una perturbazione. Ma ad oggi è prematuro parlarne.

In collaborazione con MeteoSardegna