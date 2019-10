In meno di due giorno il movimento di Giorgia Meloni assesta due fendenti durissimi contro la sua maggioranza in Consiglio regionale, infatti dopo il comunicato di ieri di Deidda sull’ipotesi Soru, oggi si accusa la Regione di essere assente sull’Anas.

“In un momento drammatico quale quello dell’ennesima morte di due giovani sulle nostre strade, appare forse inopportuno ma allo stesso tempo necessario richiamare all’ordine l’Anas, società che ha l’onere di eseguire la manutenzione di gran parte della rete viaria”… “Anas che, in virtù del suo ruolo di concessionaria, dovrebbe essere la prima a individuare i tratti più pericolosi, quelli da mettere prioritariamente in messa in sicurezza e quelli da rifare completamente”, affermano nella nota i portavoce provinciali di Nuoro di Fratelli D’Italia Maurizio Cadau e Katia Succu.

“La Statale 129 è da sempre conosciuta per la sua pericolosità, specialmente con l’arrivo delle prime piogge autunnali; insidie che aumentano quando, all’imprudenza degli automobilisti, si associano l’imperizia e l’ignavia di un’amministrazione che, non intervenendo con gli opportuni e necessari accorgimenti (barriere di sicurezza e adeguata segnaletica), contribuisce a mettere a repentaglio la vita di chi percorre quotidianamente quelle strade”, prosegue il comunicato.

“Purtroppo il problema delle infrastrutture sarde è preoccupante: riduzioni di corsie, deviazioni e interruzioni che si protraggono da tempo immemorabile. Si pensi alla SS 131 DC, all’altezza del bivio di Aidomaggiore, dove la carreggiata del cavalcavia è dimezzata da circa un anno per ragioni poco chiare, giusto un semplice cartello di “lavori in corso”. Ma quali lavori? si chiedono Maurizio Cadau e Katia Succu: in Sardegna le strade rappresentano un serio problema, con la viabilità messa a rischio da interventi a macchia di leopardo ed eterni”.

“È quanto mai necessario un intervento immediato della Regione: cos’altro si vuole aspettare? Basta leggere i numerosi articoli di cronaca degli ultimi anni per convincersi che non è più tempo di procrastinare: è urgente prendere in mano la situazione”…”Fratelli D’Italia chiede all’Assessore dei trasporti di occuparsi del problema della messa in sicurezza della SS 129, visti i numerosi cavilli burocratici che da troppo tempo rallentano la messa in sicurezza di una delle bretelle viarie più trafficate e importanti della Sardegna”, incalzano Succu e Cadau.

“È altresì opportuno ripristinare il tratto di strada in direzione Nuoro, fronte bivio di Aidomaggiore, in quanto sono ormai maturi i tempi per la conclusione dei lavori, sempre che questi siano effettivamente iniziati”, concludono gli esponenti di Fdi.