Cambio di sede all’orizzonte per il commissariato di Quartu. Il sindaco Stefano Delunas ha incontrato il questore di Cagliari Pierluigi D’Angelo per parlare dell’ex immobile Esmas, scuola materna da anni in disuso. La struttura di via Fadda potrebbe ospitare nel prossimo futuro il nuovo commissariato di pubblica sicurezza. Nell’occasione Delunas ha chiesto proprio di “snellire i lavori per lo spostamento del commissariato”.

Delunas ha anche colto l’occasione per manifestare la vicinanza del Consiglio Comunale di Quartu al corpo di Polizia per la tragedia dei due agenti uccisi a Trieste.

“Occorre – ha detto il primo cittadino – una sorta di ‘Piano Marshall’, concentrato sulla sicurezza delle aree periferiche e adesso anche delle aree urbane, un piano di intervento che passa per l’aumento degli organici, per la messa a punto di un più puntuale progetto di videosorveglianza, per la certezza della pena. La spinta criminogena sta creando un allarme sociale che niente ha a che vedere con la percezione di insicurezza”.