Il Piano regionale dei Trasporti risale al 2008 e il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera, invita la Giunta a promuovere l’avvio dell’aggiornamento.

In una lettera indirizzata al presidente Christian Solinas e all’assessore dei Trasporti Giorgio Todde chiede anche di definire il ruolo e la prospettiva di sviluppo dell’aeroporto di Fenosu (Oristano). Infatti, spiega Cera, “lo scalo è fortemente sottodimensionato, destinato esclusivamente al reparto volo della Polizia di Stato”.

Per questo, si vuole conoscere “se risultino proposte operative della SogeaOr in liquidazione che diano contenuto e significato agli investimenti infrastrutturali pubblici realizzati nel corso del tempo”. In ogni caso, conclude l’azzurro, l’avvio dell’aggiornamento “dovrà essere anticipato da un coinvolgimento diretto dei consiglieri espressi dal territorio”.