L’universo dei giochi di ieri e di oggi in un’avvincente esposizione, dal 10 ottobre negli spazi delle storiche Officine di Sa Manifattura a Cagliari. Con un punto di vista speciale: quello della loro creazione, con laboratori, full-immersion e lezioni con ludomastri e creatori in arrivo da tutto il mondo. Grazie anche alla consulenza di Tuttestorie, il visitatore potrà scoprirà le vicende poco note di alcuni dei più famosi giocattoli della storia, come Barbie, Cubo di Rubik, Meccano, LEGO, Frisbee, Monopoly, Autopista, Chiodini Quercetti, Play-Doh, Yo-Yo, Geomag e robot meccanici.

Non solo giochi senza tempo, ma anche il mondo dei videogiochi smontato nei suoi componenti hardware/software, dove il videogioco in sé è presentato come un’opera complessa che racchiude molteplici componenti. Un percorso fantastico da godere da soli o in compagnia e diviso in due sezioni. Una parte antologica racconta le storie sorprendenti di alcuni giochi iconici, i misteri del mondo virtuale, le contaminazioni tra analogico e digitale. Una seconda, una sorta di spazio immersivo in cui i visitatori sono invitati ad entrare fisicamente in scena.

A realizzare questo allestimento ironico e divertente è la designer Annalisa Cocco, vincitrice nel 2011 del prestigioso Compasso D’Oro, assieme allo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche che, quest’anno, festeggia i suoi primi dieci anni di apertura al pubblico dei servizi web. Per raccontare questo viaggio fantastico, lo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche è andato alla ricerca dei tanti inventori e dei loro brevetti: durante i due mesi della mostra, infatti, alcuni degli ludomastri più famosi del mondo incontreranno il pubblico per partecipare a una serie di laboratori originali, permettendo a tutti di conoscere il sapere che i giochi incorporano. La mostra sarà aperta fino al 15 dicembre.