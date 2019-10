Chi ha rappresenta la Sardegna alla “Settimana europea delle Regioni e delle Città” in programma dal 7 al 10 ottobre a Bruxelles? Lo chiede il gruppo del Pd in Consiglio regionale in un’interrogazione rivolta al presidente della Giunta. “Il ruolo dell’Isola nelle Istituzioni europee è messo in discussione dall’assenza della Giunta nei tavoli ufficiali?”, è la domanda che pone il primo firmatario Roberto Deriu.

Tavoli che “vedono coinvolte le Isole mediterranee, a cominciare dalla Corsica, molto attiva nella cooperazione transfrontaliera”, spiega l’esponente dem. La Settimana europea è l’evento più importante sul tema della politica regionale dell’Ue. Nell’interrogazione il gruppo del Pd ricorda che “nel 2018, per la prima volta, la Sardegna, la Corsica e le Baleari hanno stretto un’alleanza politica ed operativa allargata alle altre Regioni insulari del Mediterraneo, al fine di rivendicare la condizione di svantaggio strutturale determinata dall’insularità e racchiudere le proposte politiche, dirette all’Unione Europea”.

Ora il Pd vuole sapere “come procedono i lavori con le altre Regioni mediterranee impegnate sul tema della condizione di svantaggio strutturale determinata dall’insularità”. Secondo quanto apprende l’ANSA, all’evento partecipano alcuni funzionari della Direzione generale della Regione.