Gli agenti della Questura di Nuoro, a seguito di indagini coordinate dalla Procura di Cagliari, hanno eseguito una misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio, per la durata di sei mesi, nei confronti di Anna Rosa Asoni, cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica di Lanusei per i reati di falso ideologico e accesso abusivo alle Banche Dati della Procura. La misura è stata eseguita nello scorso mese di aprile, ma solo ora è stata resa nota.

Le indagini, svolte anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno consentito di offrire un quadro indiziario gravissimo nei confronti dell’indagata in ordine alla falsa attestazione di avere evaso richieste di archiviazione di numerosissimi procedimenti penali e per aver effettuato accessi abusivi a Banche Dati riservate.

Dai primi giorni di novembre, al momento della cessazione della misura, la Asoni sarà trasferita, d’ufficio, al Tribunale di Nuoro a seguito di provvedimento del Ministro della Giustizia.