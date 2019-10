Una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale in località Coe Serra in Talana, mentre percorreva la strada provinciale 56.

Improvvisamente si è trovata davanti un esemplare di muflone sardo che ha attraversato la strada e, non potendo evitare l’impatto, ha travolto l’animale.

La donna, illesa, ha chiamato i 112 ed una pattuglia dei carabinieri di Urzulei è intervenuta per i rilievi insieme al veterinario di turno.

Il mezzo ha riportato dei danni alla parte anteriore sinistra e risultava ancora marciante.