“Sono venuto qui per portare l’abbraccio di ottomila sindaci e del nostro Paese agli amministratori locali e sindaci che negli ultimi mesi hanno subito attentati”. Lo dice il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, a Cagliari per l’assemblea precongressuale di Anci Sardegna convocata per eleggere i 35 delegati al congresso nazionale di Arezzo e i cinque rappresentanti sardi nel Consiglio nazionale. “Ormai – ha aggiunto – non riusciamo più a tenere il conto delle lettere minatorie e degli atti intimidatori e dei proiettili che arrivano agli amministratori”.