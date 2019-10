Si è concluso l’incontro programmato da giorni sulla vertenza della miniera di Olmedo e secondo la Ugl chimici è stato positivo e produttivo.

“Si prospettano vari spiragli di luce per garantire un futuro ai lavoratori della miniera di Olmedo e al territorio del nord sardegna”, afferma l’Ugl che insieme a Filtcem Cgil, Femca Cisl e Ugl chimici con la presenza dell’assessore al Lavoro Alessandra Zedda, dell’Industria Anita Pili hanno promosso un tavolo tecnico sulla vertenza.

“L’assessore Pili, ha espresso al tavolo la volontà di valutare un nuovo bando per la miniera di Olmedo, la Ugl è favorevole al rilancio dell’unico sito produttivo di Bauxite in Italia”, afferma Simone Testoni dell’Ugl.

“Ora serve il coinvolgimento dall’assessore all’ambiente Gianni Lampis, per la verifica delle linea di indirizzo in materia di tutela ambientale in continuità alla attività svolta da Igea per le bonifiche industriali in corso, finalizzate al mantenimento del sito”, conclude la nota.