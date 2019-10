Attenti alle false promesseÂ

Ci rifiutiamo di pensare che siate tanto ingenui da abboccare a un classico pubbliredazionale sul risparmio in bolletta. Quell’articolo, per intenderci, che inizia a parlare di sprechi per provare a convincervi, al fin della fiera, che nel mercato dell’energia ci sia un’unica, e sola, e imperdibile offerta luce che vi fa risparmiare davvero. E, guarda caso, la stessa offerta si può attivare subito qui perchè, guarda caso, se non la attivi adesso la perderai per sempre.

Ci rifiutiamo di credere che ci sia ancora qualcuno convinto di poter ricevere, cambiando fornitore, la bolletta dei sogni, magari dimezzata rispetto al solito. Questo non succederà mai, sappiatelo, perché, di fatto, le spese per la componente energia sono quelle meno onerose sul totale dei costi.

Con il post più onesto di sempre vi diciamo subito che siamo qui per vendervi una nuova offerta luce e vi spieghiamo perché dovete scegliere noi di Prezzogiusto per attivarla.

Non è solo una questione di prezzo o risparmio in bolletta, ma di fiducia.

Perchè scegliere la nostra offerta luce

Le tariffe, potete constatarlo voi stessi con una sbirciata online, stanno lì, più o meno tutte uguali, che oscillano tra una tariffa bioraria e una monoraria; che vi regalano meravigliosi bonus spalmati in 12 mesi, che pesano sul totale della bolletta quanto un bucatino su un piatto di amatriciana. Anche se siamo in grado di offrirvi una tra le tariffe più basse sul prezzo dell’energia con un’offerta luce di tutto rispetto, anche se abbiamo dei bonus annuali che contribuiscono in parte al vostro risparmio in bolletta, il motivo per cui dovreste sceglierci è un altro.

Cos’è che fa davvero la differenza tra un fornitore luce e un altro, quindi? Perché, in sintesi, scegliere la nostra proposta piuttosto che un’altra?

Per due, e due soltanto, ragioni: per la gestione del pre-vendita e per quella del post-vendita.

La gestione pre-vendita

E’ molto frustrante doverlo constatare, ma è difficile trovare qualcuno che venda onestamente qualcosa, che racconti tutto quello che c’è da sapere su un prodotto, sul prezzo di attivazione, quello per il recesso anticipato e via dicendo. E’ fondamentale, inoltre, che le pratiche vengano svolte con competenza e rapidità .

Qui, possiamo metterci in piedi e alzare la mano: noi, tutto questo, lo facciamo.

Vi chiamiamo e vi spieghiamo tutto, ma proprio tutto, senza lasciarvi alcun dubbio. E poi attiviamo velocemente, senza che dobbiate fare altro.

La gestione del post-vendita

E’ fondamentale che, dopo aver attivato un’offerta luce, il fornitore metta a disposizione del cliente un servizio clienti adeguato ed efficiente in caso di disservizio. L’utente non deve essere lasciato solo. Per questo vendiamo un prodotto, quello di Iren luce gas e servizi, di cui siamo sicuri. E lo siamo perché lo abbiamo provato e attivato nelle nostre case. Inoltre, tramite i nostri social, siamo sempre pronti a rispondere ai dubbi e a dare consigli per la risoluzione dei problemi di chi ce lo chiede. Questo fa la differenza.Â

Se vi è venuta voglia di scoprire la nostra offerta luce e darci fiducia, inviateci qui il vostro numero di telefono e concedeteci di dimostrarvi che siamo stati onesti.Â

Se non vi abbiamo convinto, amici come prima ma… occhio che, come si dice, chi non si contenta dell’onesto, perde il manico e anche il resto ;).