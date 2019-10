All’Assemblea di Anci Sardegna con il presidente nazionale Antonio Decaro non ha partecipato alcun rappresentante della Giunta Solinas. Al tavolo dei relatori, infatti, è rimasto vuoto il posto riservato all’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, “perché impegnato in una riunione straordinaria dell’Esecutivo”, ha spiegato il numero uno regionale dell’associazione Emiliano Deiana. Ma l’assenza del presidente della Regione Christian Solinas e dello stesso Sanna è stata criticata dall’opposizione in Consiglio regionale.

“Indovinate chi manca al tavolo dell’assemblea regionale dei Comuni? – ha scritto in un post su Facebook il consigliere di LeU Eugenio Lai – per la prima volta nella storia di Anci la Giunta regionale e l’assessore competente. I problemi dei Comuni non rientrano nell’agenda politica regionale”.