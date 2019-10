Aias, Consiglio regionale rinviato: “Pagina vergognosa per la Sardegna”

La seduta del Consiglio regionale in programma oggi per discutere il disegno di legge sulla revoca degli attuali amministratori delle province è slittata a giovedì prossimo

Aperta alle 14 con due ore di ritardo, l'Aula è stata interrotta subito la mancanza del numero legale. Alla ripresa dei lavori alle 15 il capogruppo di LeU Daniele Cocco ha chiesto un'inversione dell'ordine del giorno, cioè di discutere come primo punto la risoluzione della commissione speciale su Aias.

A questo punto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha convocato una riunione di capigruppo che non ha raggiunto alcun accordo, dopodiché ha comunicato lo slittamento a giovedì 17 ottobre. L’assenza dell’assessore della Sanità Mario Nieddu (pare in missione a Roma) è il motivo per cui la maggioranza non ha accettato l’inversione dell’odg. In questo caso però, l’opposizione avrebbe attuato ostruzionismo sul disegno di legge relativo alle province, non ritirando gli emendamenti.

E intanto, fuori dal palazzo, alcuni dipendenti dell’Aias protestano per la mancata discussione della risoluzione. Ora una delegazione costituita dai capigruppo e dai componenti della commissione di inchiesta sta incontrando una delegazione dei sindacati impegnati sulla vertenza.