Si chiama Luca Pilloni, 52 anni, di Oristano, il surfista disperso da questa mattina al largo di Porto Ferro, nel Nord Sardegna.

I vigili del fuoco di Sassari, insieme con la Guardia costiera e la protezione civile sono tuttora impegnati nella ricerca dell’uomo nel tratto di mare compreso fra l’Argentiera e Capo Caccia.

Pilloni è scomparso dalle 10 di stamattina, quando è entrato in acqua con la sua tavola da surf. Altri surfisti non vedendolo rientrare a riva hanno lanciato l’allarme e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi.