Il caso Vetreria sbarca in consiglio comunale a Cagliari: dopo la protesta dei gruppi teatrali e della cooperativa sociale assegnataria degli spazi del centro culturale di Pirri, arriva un’interrogazione presentata dall’opposizione. E una richiesta di audizione in commissione cultura dell’assessora comunale Paola Piroddi. Il problema è esploso ieri nel corso di una conferenza stampa-show: l’associazione di imprese chiamata a lavorare alla Vetreria ha spiegato che le compagnie, a causa della interdizione di alcuni spazi per le messa a norma dei locali, saranno costrette a cercare alloggio altrove per continuare la stagione teatrale.

“Quali soluzioni – chiedono Marzia Cilllocu, Francesca Ghirra, Francesca Mulas e Camilla Soru, componenti della Commissione Cultura in Comune, e altri consiglieri di minoranza – propongono il sindaco Paolo Truzzu e la Giunta del Comune di Cagliari per risolvere la situazione del centro culturale La Vetreria?”. L’obiettivo è quello di salvare cultura e lavoro.

“Il nostro auspicio – spiegano i consiglieri – è che questa complessa situazione venga risolta quanto prima, che le tre realtà culturali, che impegnano decine di artisti, tecnici, professionisti, possano riprendere a lavorare con serenità e che i lavori di ristrutturazione degli spazi di via Italia siano avviati il prima possibile. Speriamo che la Vetreria, prezioso presidio di cultura e arte, sia presto restituita alla città”.