Il giorno è stato fissato ed è il 18 ottobre. Quel giorno torna X Factor Daily, il racconto quotidiano del talent di Sky (ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno).

Luna Melis con Il suo inedito Los Angeles si è aggiudicato il disco d’oro con 15 milioni di streaming e 16 milioni di visualizzazioni su Youtube. A inizio 2019 ha siglato un accordo di management con Yalla Movement, società fondata da Jake La Furia e Big Fish: proprio quest’ultimo aveva prodotto l’inedito con cui Luna è arrivata fino alla finale del talent al Mediolanum Forum di Assago ma anche Donna Domani, il primo singolo dopo l’esperienza a X Factor, realizzato in collaborazione con la trapper rivelazione Chadia Rodriguez, che ha ottenuto oltre 1 milione di streaming. Lo scorso 28 giugno è uscito il suo ultimo singolo Asia.

Già nel corso del talent show di Sky, Luna aveva messo in mostra un carattere forte ed espansivo ma soprattutto un talento incredibile che unisce – cosa non comune – doti da cantante e da rapper. Elementi che, uniti alla giovanissima età, sono un mix perfetto per affrontare il ruolo in X Factor Daily come guida per il pubblico dietro le quinte dello show, per mostrare la preparazione delle performance, il rapporto fra giudici e concorrenti e la grande macchina organizzativa del programma. Luna sosterrà i concorrenti lungo tutto il loro percorso nei Live di #XF13, un viaggio indimenticabile che lei conosce benissimo: vivrà con loro i momenti di svago nel Loft, li accompagnerà tra gli insegnamenti e i consigli di giudici e producer, li seguirà nelle prove all’X Factor Arena, sede dei Live di quest’anno, e rivedrà e commenterà con loro le esibizioni sul palco.

Come di consueto, X Factor Daily parte il giorno dopo gli Home Visit, lo step in cui i quattro giudici – Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta – sceglieranno i tre concorrenti della rispettiva squadra: la prima puntata, con la conduzione di Luna, è prevista per venerdì 18 ottobre alle 19.35 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, Sky Go, su smartphone e in streaming su NOW TV. Dal 26 ottobre, alla stessa ora, ogni sabato alle 18.30 andrà in onda l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti principali della settimana, mostrerà anche il primo concerto live dell’eliminato.