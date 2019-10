Domenica 13 e lunedì 14 ottobre sarà a Cagliari Miko Peled, scrittore e attivista per i diritti umani nato e cresciuto a Gerusalemme. Considerato una delle voci più incisive contro l’apartheid in Palestina, è sostenitore della campagna BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) e della creazione di una sola democrazia con uguali diritti in tutta la Palestina storica.

Nel libro autobiografico “Il figlio del Generale, viaggio di un israeliano in Palestina” Miko, ex soldato israeliano, descrive il percorso che lo ha portato a diventare uno strenuo difensore dei diritti dei Palestinesi e della lotta non violenta per la pace in Terra Santa.

Peled parlerà di tutto questo in due incontri pubblici: il 13 ottobre a Casa Saddi (Pirri, via Enrico Toti, 24) alle ore 18:30 e il 14 ottobre alle 16:30 presso l’Università di Cagliari, nell’ex aula magna del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, in viale Sant’Ignazio 78.