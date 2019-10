Quasi 10 milioni di euro in arrivo dalla Giunta Solinas per il sostegno degli studenti disabili: 8,8 appena stanziati più un altro milione che serviranno per coprire l’emergenza della mancanza di insegnanti di sostegno.

“Dopo il caso della signora di Sassari che non mandava la figlia a scuola perché mancava l’insegnante di sostegno, abbiamo stanziato queste risorse – spiega l’assessore della Pubblica Istruzione in Sardegna Andrea Biancareddu – Per l’anno prossimo ci saranno 14mln stanziati ma ricordo che gli insegnanti di sostegno sono di competenza dello Stato. Non mi voglio sottrarre al problema ma occorre chiarire. Noi – osserva – finanziamo gli educatori, una figura parallela che non fa didattica ma assiste il ragazzo che ha diritto. Quindi in questo settore specifico stiamo quasi raddoppiando i finanziamenti ed inoltre abbiamo l’intenzione di finanziare le Università perché istituiscano corsi di formazione per gli insegnanti di sostegno. Ci pensiamo noi a formarli e poi gli diamo allo Stato con i soldi nostri, in modo che l’insegnante di sostegno sia una persona qualificata e non magari solo un laureato chiamato in extremis”.

“Il diritto allo studio deve essere sempre garantito – ha aggiunto l’assessore – la Regione sostiene le famiglie e gli studenti interessati, auspicando che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, possa trovare soluzione all’annoso problema della carenza degli insegnanti di sostegno”.