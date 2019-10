Consiglio di indirizzo del Teatro Lirico di Cagliari aggiornato a martedì prossimo, 15 ottobre: si dovrà prima nominare il nuovo componente, e solo allora si procederà all’esame delle candidature per la carica di Soprintendente al posto dell’uscente Claudio Orazi.

Quella di oggi è stata una seduta interlocutoria: erano presenti il sindaco Paolo Truzzu, il rappresentante del Ministero Pino Calledda e quello del Comune Mario Marchetti. Non ha potuto fare l’esordio in Consiglio, per una questione meramente burocratica, il nuovo componente, l’ex assessore comunale Giuseppe Farris, indicato dalla Regione. Il Cdi ha così cominciato a esaminare le candidature per il quinto posto: ne sono arrivate diciassette. Ma per una decisione definitiva, si è preferito attendere l’arrivo di Farris. Di qui l’aggiornamento a martedì.

Soltanto una formalità. Poi, con il Consiglio al completo, si procederà all’esame delle trentatré candidature per la nomina del nuovo Soprintendente. Il Cdi, però, può anche scegliere fuori da quella lista. Nei giorni scorsi, tra gli extra elenco era circolato il nome di Katia Ricciarelli. Tra i possibili successori di Orazi anche il siciliano Antonino Marcellino. Tra i sardi in corsa, tra gli altri, il presidente del vicino Conservatorio, Gianluca Floris, e il direttore artistico dell’Accademia internazionale di musica Cristian Marcia.