Si apre uno spiraglio per la ripresa dell’attività nella miniera di bauxite di Olmedo. Questa mattina a Cagliari i sindacati Filtcem Cgil, Femca Cisl e Ugl chimici hanno avuto un incontro con l’assessora regionale all’Industria, Anita Pili, e con l’assessora al Lavoro, Alessandra Zedda, alla presenza anche del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

Dal vertice è emersa la volontà della Regione di valutare l’apertura di un nuovo bando per la gestione della cava.

“L’incontro all’assessorato dell’Industria è stato positivo – commenta il segretario confederale di Ugl Sardegna, Simone Testoni – Adesso auspichiamo il coinvolgimento dall’assessore all’Ambiente, Gianni Lampis, per la verifica delle linea di indirizzo in materia di tutela ambientale, in continuità alla attività svolta da Igea per le bonifiche industriali in corso, finalizzate al mantenimento del sito”.