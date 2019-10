Si è aperta oggi al tribunale di Sassari l’udienza preliminare nei confronti del medico di famiglia Vincenzo Colombino, 71 anni, di Castelsardo, imputato di omicidio colposo per la morte di una sua paziente, Maria Maddalena Lai, sassarese di 54 anni, scomparsa per le complicazioni di un tumore al seno nel novembre del 2017.

Secondo le accuse del Pm, Paolo Piras, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, Colombino non riconobbe i sintomi di quel tumore e curò la sua paziente con antinfiammatori, diagnosticandole una banale artrite. La donna si recò più volte dal suo medico di fiducia con dolore e gonfiore alla mano e al braccio destro, fino all’ascella. Ma la diagnosi e la terapia non cambiarono, e la paziente morì per “infezione polmonare quale complicanza di un carcinoma mammario pluri-metastatico”, si legge negli atti del Pm, dove il medico è accusato di “colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia”.

Oggi davanti alla Gup, Carmela Rita Serra, la famiglia della donna, rappresentata dall’avvocato Antonio Secci, si è costituita parte civile. Colombino, assistito dagli avvocati Paola Cannas e Maurizio Colombino, ha chiesto di essere sentito dalla giudice. L’udienza è stata aggiornata al 3 dicembre prossimo.