Incidente stradale in tarda mattinata nel quartiere di Genneruxi.

Per cause ancora da accertare una Clio condotta da un 66enne di Quartu Sant’Elena si è scontrata con una moto Custom condotta da un 71enne di Sestu. A causa dell’urto il motociclista è rovinato a terra strisciando sull’asfalto per una decina di metri e andando a finire sopra il marciapiede sulla parte opposta dell’incrocio.

Il centauro è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge