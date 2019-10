Tre milioni e mezzo per la metro di Cagliari. Approvata dalla giunta regionale la delibera che stanzia l’ultima tranche per la linea Repubblica-Bonaria-Matteotti. “Ora – spiega l’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino – si può affermare che l’opera è finanziata per intero”. Per Cagliari una svolta che porterà i vagoni della metropolitana nel cuore della città: per il momento le corse si fermano alla stazione di piazza Repubblica.

“In seguito alle prescrizioni rappresentate dagli enti coinvolti in sede di conferenza di servizi – spiega l’assessore – è emersa la necessità di un ulteriore impegno finanziario. Abbiamo individuato la soluzione utilizzando i fondi relativi alla programmazione unitaria 2014-2020. Prosegue l’azione di una Giunta regionale che intende parlare con fatti concreti e verificabili, mai per annunci. Oggi abbiamo compiuto un nuovo passo nel lungo cammino per modernizzare le infrastrutture della nostra isola e creare, Comune per Comune, quello scenario in cui famiglia, impresa e lavoro – conclude Fasolino – possano muoversi in maniera efficiente e migliorando la qualità della vita quotidiana dei cittadini”.