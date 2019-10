Un uomo di 52 anni di Escolca, al limite tra le province di Nuoro e del Sud Sardegna, è rimasto gravemente ustionato in seguito a una violenta esplosione nella sua abitazione a causa di una fuga di gas.

L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 al Centro Ustionati di Sassari dove gli sono state riscontrate ustioni di terzo grado in varie parti del corpo. Per ora non i registrano danni strutturali all’edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mandas e Sorgono e i Carabinieri della stazione di Gergei.