Gli Infected Rain prima del tour in Italia pubblicano un nuovo video

In vista dell’arrivo in Italia degli Infected Rain, band moldava che aprirà le date italiane della tournée dei Lacuna Coil, la formazione nu metal formata nel 2008 a Chișinău in Moldavia ha pubblicato un nuovo brano.

Il gruppo è stato formato nel 2008 dal chitarrista Vadim “Vidick” Ozhog, dalla cantante Elena Kataraga alias Lena Scissorhands e dal DJ Ivan Kristioglo alias DJ Kapa.

Oggi gli Infected Rain suonano uno stili musicali ch va dal nu metal (rapping, turntablism) al metalcore fino al death metal melodico.