Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Cagliari per rapina ed evasione.

Durante la mattinata di ieri, la polizia ha soccorso in via Is Maglias un uomo che tentava di non far scappare l’autore di una rapina. Il ladro, G.G., 50enne pluripregiudicato, mentre il proprietario dell’auto era andato a prendere dei documenti, si è intrufolato dentro la macchina per rubare tra i suoi effetti personali.

La vittima, una volta accorto di quello che stava succedendo, ha chiesto l’aiuto dei suoi colleghi di lavoro nel tentativo di bloccare il malvivente che, nel frattempo, ha cercato di fuggire alla loro presa.

Dopo una colluttazione tra la vittima e il ladro, G.G. è stato arrestato per rapina ed evasione e portato in Tribunale per il rito per direttissima per essere poi sottoposto ai domiciliari.

Meno di un mese fa, l’uomo era stato arrestato fuori da un noto supermarket di viale Marconi sempre per aver tentato di rubare un furgoncino a due turisti tedeschi.