I Lordi annunciano l’uscita del loro nuovo album dal titolo “Killection” previsto per il prossimo gennaio.

Il gruppo cominciò la sua attività nel 1996, con l’uscita del primo demo. I Lordi erano una one man band, dato che l’unico componente era Mr. Lordi che eseguiva il materiale con l’aiuto di un computer nell’attesa di trovare nuovi musicisti.

Precedentemente Mr. Lordi suonava in una band orientata all’heavy metal, ma decise di abbandonare la band poiché i membri della band volevano indirizzarsi al thrash metal in stile Pantera.

Fino al 1997 il gruppo si consolidò musicalmente e visivamente, completando maschere e costumi. I Lordi dovettero aspettare alcuni anni per trovare un contratto con una casa discografica, ma nel 2002 firmarono per la BMG Finland che li fece esordire con il loro primo singolo, Would You Love a Monsterman? (in italiano “Ameresti un mostro?”), e al primo album intitolato Get Heavy.

Sia l’album che il singolo ebbero un ottimo successo: il primo restò al primo posto per sei settimane nella classifica finlandese e il secondo vinse il disco di platino a sole due settimane dall’uscita.

Nel 2003 uscì il secondo album, The Monsterican Dream. Il disco, come il primo, venne distribuito dentro i confini della Finlandia, situazione che ebbe fine nel 2005 quando la casa discografica decise di creare una compilation di canzoni dai primi due album per saggiare il mercato europeo. Le tracce selezionate dalla Sanctuary Records per il Regno Unito formarono così The Monster Show (in italiano: “Lo spettacolo dei mostri”).

Nel 2006 uscì The Arockalypse, neologismo che sta per “apocalisse rock”, contenente il brano vincitore dell’Eurofestival 2006.

L’anno dopo, aprono la finale della competizione. Nel 2008 uscì il quarto album, Deadache.

Il 15 settembre 2010 venne pubblicato in Europa, Giappone e USA il loro ultimo album intitolato Babez for Breakfast (in italiano “Bambole per colazione”, in questo caso “Bambole” riferito alle donne). Il 9 agosto 2010 uscì il primo singolo dell’album, ovvero This is Heavy Metal. Il 4 ottobre dello stesso anno venne annunciato sul loro sito ufficiale che Kita, il batterista, non avrebbe più fatto parte della band, poiché quest’ultimo aveva deciso di intraprendere una carriera musicale senza il costume, cosa che la band non poteva accettare. Il 26 ottobre viene presentato il nuovo batterista Otus, che in finlandese significa “creatura”.

Il 15 febbraio 2012, tramite il proprio sito ufficiale, il gruppo ha annunciato la prematura morte del batterista Otus.

Il 25 luglio 2012 i Lordi annunciano tramite il loro sito ufficiale che la tastierista Awa non farà più parte della band, facendo la sua ultima apparizione in pubblico nello show del 10 agosto dello stesso anno, in occasione del loro decimo anniversario. Il nuovo album in studio, programmato per l’inizio del 2013, sarà quindi registrato dal nuovo componente della band, che sarà comunque rivelato, insieme al batterista, subito dopo l’uscita dell’album.